Honderden Noren hebben dinsdag enthousiast hun nieuwe koning begroet. Nadat Haakon de eed had afgelegd, klonk er gejuich en applaus, melden Noorse media.

Haakon werd naar het parlementsgebouw en terug naar het paleis in een zwarte Lincoln Continental uit 1966 door de stad gereden. Hij werd begeleid door klassieke oldtimermotoren. Langs de route had zich een grote mensenmassa verzameld. De koning, die alleen in de auto zat, zwaaide af en toe naar de belangstellenden.

De auto van Haakon werd voor het eerst gebruikt bij het huwelijk van toenmalig kroonprins Harald en kroonprinses Sonja in 1968. In 2001 werd de wagen opnieuw ingezet bij de bruiloft van Haakon en zijn vrouw Mette-Marit.