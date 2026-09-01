De voorzitter van het Noorse parlement heeft dinsdag zijn vertrouwen uitgesproken in koning Haakon en koningin Mette-Marit, meldt persbureau NTB. Dat deed Masud Gharahkhani in een toespraak nadat Haakon de eed had afgelegd voor het Noorse parlement.

"Het is een zware, maar unieke erfenis die Uwe Majesteiten nu op zich nemen. Bij deze verantwoordelijkheid horen hoge verwachtingen", zei de parlementsvoorzitter. Volgens Gharahkhani heeft Haakon als kroonprins laten zien dat hij "voorbereid is om deze rol vorm te geven en in te vullen passend bij onze tijd. Samen met koningin Mette-Marit, en altijd dicht bij het volk."

"We hebben er alle vertrouwen in dat we vandaag een vorst begroeten die staat voor continuïteit en die de samenleving waarin hij leeft begrijpt. Een koning die duidelijk blijk geeft van zijn wens om de Noorse samenhang te bewaren en die zijn uiterste best zal doen voor Noorwegen", aldus Gharahkhani.

Haakon werd bij het afleggen van de eed vergezeld door zijn dochter kroonprinses Ingrid Alexandra. Zij legt schriftelijk een eed af in het paleis. Koningin Mette-Marit kon er dinsdag niet bij zijn om gezondheidsredenen.