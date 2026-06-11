Gravin Eloise prijst zichzelf gelukkig dat ze deze week een bezoek aan Lissabon heeft gebracht. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien had de Portugese hoofdstad naar eigen zeggen al lang op haar verlanglijstje staan.

"Een Portugese zomer beleven klonk als een droom. En die droom is uitgekomen!!", schrijft de influencer op Instagram. "We hebben gedanst, gegeten, heel veel kilometers gelopen, leuke gesprekken gevoerd, de cultuur en kunst ontdekt en gewinkeld in de leukste tweedehandsboetiekjes." De gravin plaatst er een reeks foto's bij waarop onder meer het straatbeeld van Lissabon te zien is.

Eloise maakte de reis samen met vriendinnen, met wie ze eveneens haar verjaardag vierde. "Ik vond het heerlijk om tijd door te brengen met mijn vriendinnen en ook om mijn 24e verjaardag te vieren!!", schrijft ze daarover. Daarnaast deelt de gravin een lijst aanraders met haar volgers. Ze noemt daarin onder meer restaurants en winkels die haar goed bevallen zijn.

Inmiddels is Eloise weer in Nederland en was ze woensdag alweer te vinden bij My Lima Lima, haar tweedehands kledingwinkel in Den Haag. Donderdag deelde ze een video waarop te zien is dat ze een rondje hardloopt.