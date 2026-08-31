Groninger vrijgesproken van beramen ontvoering prinses Amalia

Een 33-jarige Groninger is maandag vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde Anne Romke van der H. in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering.

Het Openbaar Ministerie had eerder tbs met dwangverpleging geëist tegen de man.

De Groninger werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij was in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil.

Survivalset

Het OM ging er aanvankelijk van uit dat de Groninger aanslagen wilde plegen op prinses Amalia en Alexia. Later werd die verdenking afgezwakt naar plannen om Amalia te ontvoeren.

Uit onderzoek komt naar voren dat de Groninger in de waan was dat hij een relatie had met Amalia. "Hij wilde met haar trouwen en survivallen in Polen. De bijlen had hij gekocht als onderdeel van een hele survivalset", aldus de rechter.

Obsessie

De rechtbank concludeert dat de verdachte vanuit zijn wanen een obsessie had met het koningshuis en met Alexia en Amalia in het bijzonder. "Het ging om verward, maar geen strafbaar gedrag." Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man aan schizofrenie lijdt.

In een eerdere zitting kwam naar voren dat de Groninger graag behandeld wil worden. Maar de man verplicht een behandeling opleggen is niet mogelijk, concludeerde de rechtbank. Voor een tbs-maatregel zijn de feiten niet ernstig genoeg en een zorgmachtiging afgeven, voor een verplichte behandeling binnen de ggz, is ook geen optie volgens de rechtbank. "Wij beschikken niet over de informatie die nodig is om zo'n machtiging af te geven."