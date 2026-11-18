Groothertog Guillaume is woensdag op audiëntie gegaan bij koning Charles in Londen. De Luxemburgse groothertog is woensdag en donderdag op beleefdheidsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Luxemburgse media is het bezoek bedoeld om de banden tussen Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk te bevestigen.

De audiëntie in Buckingham Palace duurde ongeveer een uur. Het is de eerste keer dat Guillaume als groothertog naar het Verenigd Koninkrijk is afgereisd. Hij heeft wel gestudeerd in het land en zijn militaire opleiding daar afgerond.

Guillaume gaat tijdens zijn tweedaagse bezoek ook nog naar het Lagerhuis en het Hogerhuis. Daarnaast ontmoet hij Luxemburgse studenten op een universiteit in Londen en gaat hij lunchen met vertegenwoordigers uit de economische sector. Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk hebben vooral economisch sterke banden.