Groothertogelijk paar verwelkomt Finse president

Groothertog Guillaume van Luxemburg en zijn echtgenote groothertogin Stéphanie hebben dinsdag de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw Suzanne ontvangen voor een staatsbezoek. Voor het groothertogelijk paleis was speciaal de rode loper uitgerold.

Guillaume en Stubb inspecteerden samen de wacht voordat er een officieel welkom in het paleis plaatsvond. Daar poseerde het kwartet voor de aanwezige fotografen. Het Finse bezoek verplaatste zich niet veel later naar het nationale oorlogsmonument in Luxemburg-Stad.

Tijdens het tweedaagse bezoek komen onder meer de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen en de economische en commerciële samenwerking aan bod, evenals de versterking van Europa en de oorlog in Oekraïne. Stubb ontmoet tijdens het bezoek ook premier Luc Frieden.