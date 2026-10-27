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Guillaume doneert bloed aan Luxemburgs Rode Kruis

27 okt , 18:16Koningshuis
anp271026186 1
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Groothertog Guillaume heeft bloed gedoneerd aan het Luxemburgse Rode Kruis. Dat is te zien op een reeks foto's die het Luxemburgse hof dinsdag op Instagram heeft gedeeld.
Het paleis meldt dat de groothertog vaker bloed doneert. "Laten we niet vergeten dat deze eenvoudige daad van solidariteit levens redt", staat in het bericht.
Volgens het hof nemen de bloedvoorraden in Luxemburg af. "Ze hebben een kritiek niveau bereikt en volstaan nog maar voor enkele dagen aan ziekenhuisbehoeften." Guillaume wilde door bloed te doneren gehoor geven aan de oproep van het Luxemburgse Rode Kruis, laat het hof weten.
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