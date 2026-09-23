Haakon draagt de kist van Astrid de kerk uit

Koning Haakon heeft de kist van zijn tante prinses Astrid de kerk uitgedragen na de uitvaartsceremonie. De koning liep voorop met naast en achter hem de vijf kinderen van de overleden zus van koning Harald. Prinses Astrid overleed 11 september op 94-jarige leeftijd. De ceremonie begon woensdag om 13.00 uur in de Ris Kirke in Oslo.

Astrid was moeder van Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth en Carl-Christian Ferner. Tijdens de ceremonie legden de kleinkinderen van de prinses bloemen op de kist.

Na de toespraken van onder meer minister Jens Stoltenberg, de priester en de bisschop volgden enkele muzikale eerbetonen aan Astrid. Zo zong de Noorse zangeres Sissel Kyrkjebø het nummer You Raise Me Up.