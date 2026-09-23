Van Bommel: met een beetje geluk had België het WK kunnen winnen

BRUSSEL (ANP) - Bondscoach Mark van Bommel van het Belgische voetbalelftal heeft in zijn eerste toespraak tot de spelersgroep gezegd dat België "met een beetje geluk" veel verder had kunnen komen op het WK. "Met een beetje geluk hadden jullie nog kunnen winnen ook", zei de Nederlandse oud-international in een door de Belgische voetbalbond verspreide video op X. "Dat moet ook de mentaliteit worden voor de volgende toernooien: de Nations League en het EK."

België reikte afgelopen zomer op het WK tot de kwartfinale; daarin verloor de ploeg van de latere wereldkampioen Spanje. De 'Rode Duivels' spelen vrijdag hun eerste wedstrijd in de Nations League in Rome tegen Italië.