Koning Haakon heeft een periode van rouw aan het Noorse hof afgekondigd vanwege het overlijden van koning Harald. Dat heeft het hof woensdag gemeld in een persverklaring. Dit betekent dat de officiële activiteiten van het koningshuis zijn geschrapt tot 9 oktober, een maand nadat Harald is begraven.

De leden van het Noorse koningshuis schrappen al hun verplichtingen, met uitzondering van regeringszaken, zoals afspraken met ministers of de officiële opening van het parlementaire jaar.

Tijdens de rouwperiode zullen alle leden van het Noorse koningshuis donkere kleren dragen, of uniformen met rouwbanden. Alle gebouwen van de koninklijke familie die normaal toegankelijk zijn voor publiek, zijn gedurende de rouwperiode gesloten.

De activiteiten van de koninklijke familie die in de rouwperiode gepland stonden, worden op een later moment ingehaald. Dit geldt zowel voor activiteiten in Noorwegen als in het buitenland.