De Noorse politie en de binnenlandse veiligheidsdienst PST hebben vrijdagmiddag een persbijeenkomst belegd over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen rond de begrafenis van koning Harald. Kopstukken van de politie en de veiligheidsdienst zijn aanwezig bij de sessie.

De uitvaart van Harald vindt plaats op 9 september in de kathedraal in Oslo. Volgens de Noorse krant Dagbladet wordt het de grootste beveiligingsoperatie in de Noorse geschiedenis. Er worden veel hoogwaardigheidsbekleders verwacht, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump of vicepresident JD Vance.

Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig in Oslo. De Oranjes onderhouden nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. Zo was koning Harald peetoom van de in 2013 overleden prins Friso. Eerder werd al bekend dat onder anderen het Deense en het Belgische koningspaar en het kroonprinselijk paar van Japan de uitvaartplechtigheden bijwonen.