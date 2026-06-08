Haakon toch niet bij wedstrijd Noorse voetbalsters

De Noorse kroonprins Haakon heeft zijn aanwezigheid bij een wedstrijd van de Noorse voetbalsters afgezegd. Haakon zou oorspronkelijk dinsdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk bijwonen, maar dat gaat niet door.

Uit de agenda van het Noorse hof blijkt dat in plaats van Haakon nu prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus naar de wedstrijd gaan. De Noorse voetbalbond NFF had eerder nog gezegd "trots" te zijn dat Haakon naar de wedstrijd tegen Oostenrijk zou komen.

Onlangs werd bekend dat de gezondheid van de Noorse kroonprinses Mette-Marit de afgelopen tijd erg is verslechterd en dat ze op de wachtlijst voor een longtransplantatie is gezet. Dat heeft al gevolgen gehad voor het programma van de kroonprins en zijn vrouw. Het Noorse hof meldde dat Haakon onder meer zijn reizen naar het buitenland zou beperken. Daarom is hij ook niet bij de viering van het gouden huwelijksjubileum van de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia, zoals eerder wel de bedoeling was.