Haakon zonder Mette-Marit naar herdenking in Asker

Koning Haakon en zijn kinderen kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus zijn zondag bij een herdenking voor de overleden koning Harald in Asker. Ook koningin Sonja, de weduwe van Harald, is daarbij aanwezig. Dat heeft het Noorse hof zaterdag bekendgemaakt.

Koningin Mette-Marit slaat de dienst in de kerk van Asker over. "Zoals eerder bekendgemaakt, herstelt Hare Majesteit koningin Mette-Marit nog van haar longtransplantatie in juni en kan zij slechts beperkt deelnemen aan officiële gelegenheden", laat het paleis weten. Mette-Marit komt wel naar enkele andere bijeenkomsten rondom het overlijden van Harald.

In heel Noorwegen zijn zondag gelijktijdig om 11.00 uur herdenkingen voor de vrijdag overleden koning. Eerder zaterdag werd bekend dat de Noorse premier Jonas Gahr Støre naar een dienst in Oslo gaat.

De koninklijke familie kiest vermoedelijk voor Asker omdat het niet ver van Skaugum, het landgoed waar Haakon en Mette-Marit wonen, ligt.