De Noorse koning Harald en koningin Sonja zijn komend weekend aanwezig bij de viering van het gouden huwelijksjubileum van koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden. Dat blijkt uit de agenda van het Noorse hof.

Carl Gustaf en Silvia trouwden op 19 juni 1976. Deze zaterdag staan al verschillende activiteiten op het programma om dat te vieren. In Stockholm begint de dag met een dankdienst (Te Deum), later op de dag staat er een aantal concerten gepland. In de avond biedt het koningspaar een avondmaal aan voor familie en vrienden op het koninklijk paleis.

Harald en Sonja waren eerder dit jaar ook in Zweden om een andere mijlpaal van Carl Gustaf te vieren. In april waren zij bij de viering van de 80e verjaardag van de Zweedse koning.

Het is nog niet bekend of ook leden van andere koningshuizen bij de viering van het gouden huwelijksjubileum aanwezig zijn.