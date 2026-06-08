



De zomervakantie staat voor de deur en de plannen worden gemaakt. Vliegtickets zijn duur, treinen zitten vol en voor sommige bestemmingen is de auto gewoon de beste optie. Niet alleen qua kosten, maar ook qua vrijheid. Je vertrekt wanneer je wilt, je stopt waar je wilt en je hebt de kofferbak voor jezelf. Geen bagagelimiet, geen aansluitingen missen en geen afhankelijkheid van dienstregelingen die niet uitkomen.

Maar een goede autovakantie begint met een goede voorbereiding. Of je nu je eigen auto meeneemt of een huurauto kiest, een aantal dingen bepalen of je ontspannen aankomt of al gestrest de snelweg oprijdt.

Eerst de route, dan de details

De grootste fout die mensen maken bij een autovakantie is te veel willen in te weinig tijd. De route van Amsterdam naar de Provence is prachtig, maar als je die in één dag wilt afleggen, mis je alles wat de reis de moeite waard maakt.

Plan realistisch. Reken op maximaal vier à vijf uur rijden per dag als je ook echt iets van onderweg wilt zien. Dat betekent dat je tussenstops nodig hebt, en die tussenstops zijn geen verloren tijd. Ze zijn vaak de onverwachte hoogtepunten van de reis. Het dorpje in de Vogezen waar je spontaan de auto parkeerde. Het meer in Zwitserland waar je eigenlijk maar even wilde uitstappen.

Gebruik navigatie voor de grote lijnen maar laat ruimte voor afwijkingen. De snelweg is snel, maar de kleinere wegen zijn vaak mooier, rustiger en interessanter.

Eigen auto of huurauto?

Dit is de vraag die veel mensen zich te laat stellen. De eigen auto meenemen lijkt voor de hand liggend, maar heeft ook nadelen. Hogere slijtage, het risico van pech in het buitenland en het feit dat sommige bestemmingen je dwingen te rijden in omstandigheden die je auto niet gewend is.

Een huurauto biedt een aantal voordelen die de moeite waard zijn om te overwegen. Je rijdt in een recente, goed onderhouden auto met volledige verzekering. Je hoeft je eigen auto niet bloot te stellen aan lange afstanden of bergwegen. En als je naar een bestemming vliegt en daar verder wilt rijden, is auto huren bij aankomst op het vliegveld vaak de meest praktische keuze.

Boek de huurauto ruim van tevoren, zeker in de zomermaanden. De goedkoopste en meest geschikte categorie is snel uitverkocht. Vergelijk categorieën op basis van wat je echt nodig hebt: met vier mensen en bagage heb je minimaal een middenklasser nodig, voor twee reizigers met lichte bagage is een kleinere auto vaak comfortabeler en goedkoper.

De voorbereiding die je stress bespaart

Een goede vakantie begint niet op de eerste dag van je reis maar een week eerder. Check of je rijbewijs geldig is in de landen die je bezoekt. In sommige landen buiten de EU is een internationaal rijbewijs verplicht of handig als aanvulling. Controleer of je autoverzekering dekking biedt in het buitenland en wat de eigen bijdrage is bij schade.

Neem altijd de volgende documenten mee: rijbewijs, kentekenbewijs, verzekeringskaart en paspoort. In landen buiten de Schengenzone heb je soms extra papieren nodig. Controleer dit vooraf via de website van de ANWB of het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Laad offline kaarten op je telefoon voor gebieden waar je weinig of geen mobiel bereik verwacht. In bergachtige gebieden, landelijke streken van Portugal of de binnenlanden van Italië kan je navigatie het ineens begeven. Een fysieke wegenkaart als back-up is nooit overbodig.

Kofferbak slim inpakken

De kofferbak is één van de grote voordelen van een autovakantie, maar dat betekent niet dat je alles mee moet nemen. Overbelading verhoogt het brandstofverbruik en maakt rijden minder comfortabel.

Pak slim: één koffer per persoon als leidraad, aangevuld met een handtas of rugzak voor de dingen die je in de auto wilt hebben. Denk aan waterflesjes, snacks voor onderweg, een jas voor als de airconditioning te koud staat en een tasje met de documenten en laadkabels die je snel nodig hebt zonder de kofferbak open te moeten.

Kinderen mee? Zorg voor voldoende afleiding voor de langere ritten: boeken, spelletjes, koptelefoons voor films. Reken ook op extra stops. Vier uur aaneengesloten rijden is voor volwassenen al lang, voor kinderen is het ondraaglijk.

Rustig rijden is goedkoper

Brandstofkosten kunnen een flink deel van je vakantiebudget opslokken, zeker als je lange afstanden rijdt. Een paar gewoontes helpen je aanzienlijk te besparen.

Rijd rustig: al rijden op honderd kilometer per uur in plaats van honderdtwintig scheelt zo tien tot vijftien procent brandstofverbruik. Plan je tankmomenten bewust: langs de snelweg is brandstof doorgaans aanzienlijk duurder dan bij pompstations in dorpen of steden. In landen als Luxemburg, Spanje en sommige delen van Oost-Europa is brandstof merkbaar goedkoper dan in Nederland of Italië.

Met een elektrische huurauto of hybride bespaar je nog meer, maar controleer dan vooraf waar je kunt laden langs je route. In West-Europa zijn laadpunten goed beschikbaar, maar in afgelegen gebieden of Oost-Europese landen kan dat lastiger zijn.

De zomerdrukte vermijden

De snelwegen richting het zuiden staan in de zomervakantie garant voor files, zeker in de schoolvakanties van juli en augustus. Een paar strategische keuzes maken het verschil.

Vertrek vroeg in de ochtend, bij voorkeur voor zes uur. Je omzeilt dan niet alleen de drukte maar rijdt ook in het koelste deel van de dag, wat comfortabeler is en minder brandstof kost. Vermijd de grote afreisdagen: de eerste weekenden van de schoolvakantie en de vrijdagen en zaterdagen in augustus zijn standaard de zwaarste dagen op de weg.

Check verkeersinformatie via apps als Waze of Google Maps en stel je navigatie in op het vermijden van files in real time. Soms is een omweg van twintig minuten sneller dan een file van twee uur.

Genieten onderweg, niet alleen op de bestemming

De beste autovakantie is er een waarbij de reis net zo goed is als de aankomst. Dat betekent dat je jezelf toestaat om te stoppen, te ontdekken en van richting te veranderen als iets je aanspreekt.

Plan je overnachtingen niet allemaal vooraf vast. Laat twee of drie nachten open zodat je kunt reageren op wat je onderweg tegenkomt. Het dorpje dat eruitziet alsof je er wilt blijven. De aanbeveling van een lokale restauranthouder over een plek dertig kilometer verderop.

Een autovakantie geeft je iets wat geen ander vervoersmiddel kan geven: de vrijheid om ja te zeggen zonder te kijken of er nog een trein of vlucht is. Gebruik die vrijheid.