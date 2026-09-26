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Mbappé valt uit bij nationaal elftal Frankrijk met knieblessure

26 sep , 10:02Voetbal
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İZMIT (ANP) - Kylian Mbappé is deze interlandperiode niet meer inzetbaar voor het Franse nationale elftal, nadat hij vrijdagavond in de wedstrijd tegen Turkije een knieblessure opliep. Dat heeft de Franse nationale voetbalbond (FFF) bevestigd. De sterspeler maakte in de 54e minuut het enige doelpunt van de avond, maar viel kort daarna geblesseerd uit.
Ondanks het uitvallen van Mbappé sprak Zinédine Zidane van een "veelbelovend" begin na de 1-0-overwinning bij zijn debuut als bondscoach. "We zijn echt tevreden met deze overwinning na amper drie of vier trainingen", zei Zidane tegen verslaggevers. "Dit is veelbelovend voor ons."
"Ik ben tevreden over wat ik heb gezien, de dingen die we hebben getoond, een hoge pressing. We hebben geprobeerd de bal heel snel te heroveren, we hebben de hele tijd het evenwicht bewaard in de ploeg", aldus de 54-jarige bondscoach.
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