Hertogin Sophie van Edinburgh heeft tijdens een hittegolf in het Verenigd Koninkrijk verkoeling kunnen zoeken tijdens een werkbezoek. De vrouw van prins Edward bezocht in Hemel Hempstead een indoorskibaan. Ze is sinds kort beschermvrouwe van een goed doel dat zich door middel van wintersporten inzet voor veteranen.

Sophie stapte tijdens haar bezoek op de lange latten en sprak met een aantal betrokkenen van het Armed Forces Para-Snowsport Team (AFPST). Ze hoorde onder meer over het project Vidda, waarbij een team van veteranen die leven met een amputatie de Noorse hoogvlakte Finnmarksvidda gaan doorkruisen. Ook testte Sophie een lasergeweer dat door biatleten gebruikt wordt tijdens wedstrijden.

AFPST is een goed doel dat de para-sneeuwsport gebruikt om het welzijn van zieke, gewonde en gehandicapte militairen en veteranen te bevorderen. Sommige Britse media trekken een vergelijking met de Invictus Games van prins Harry. De prins begon daar in 2014 mee om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te kweken voor gewonde militairen en veteranen.