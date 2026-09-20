Hof Monaco deelt foto's van jaarlijkse picknick met dansen en mis

Prins Albert van Monaco heeft dit weekend met zijn gezin deelgenomen aan de jaarlijkse picknick in het prinsdom. Op zondag deelt het hof beelden van het evenement in het Princes Antoinette Park.

De picknick is georganiseerd door de gemeenteraad van Monaco. Tijdens het evenement staan volgens het hof "traditie, muziek en een gevoel van gemeenschap" centraal. Er waren volksdansen en een mis in de openlucht waar het koor U Cantin d'A Roca optrad. "Gezinnen en mensen van alle leeftijden vierden samen de Monegaskische geschiedenis en cuisine."

Op de foto's is onder meer te zien hoe prins Albert, prinses Charlène en hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella toekijken naar de volksdansen die werden uitgevoerd door het dansgezelschap La Palladienne. Daarnaast zaten ze op de eerste rij tijdens de mis die in het park gehouden werd.