Feyenoord laat FC Utrecht in De Kuip met 5-0 kansloos

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord is na zeven wedstrijden nog altijd ongeslagen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst behaalde zondag in De Kuip met een 5-0-zege tegen FC Utrecht de vijfde overwinning van het seizoen. Feyenoord heeft 17 punten. FC Utrecht staat na zeven duels op 5 punten.

Feyenoord kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Vleugelaanvaller Anis Hadj Moussa begon in de zesde minuut aan een solo aan de rechterkant om daarna de bal zelf in het doel te schieten. Drie minuten later maakte de Spanjaard Nacho Ferri op aangeven van zijn landgenoot Mika Mármol met een schuiver binnen het strafschopgebied de 2-0 voor Feyenoord. Uitblinker Hadj Moussa zette de thuisclub in de 33e minuut op 3-0 door opnieuw in de korte hoek te scoren.

In de tweede helft bouwde Feyenoord de voorsprong uit naar 5-0. Luciano Valente benutte in de 53e minuut een strafschop nadat Niklas Vesterlund hands had gemaakt. Invaller Gaoussou Diarra bepaalde met een treffer uit een counter de eindstand op 5-0. In de 78e minuut maakte Reiss Nelson zijn rentree voor Feyenoord.