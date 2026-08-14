De Zweedse prinses Estelle heeft geen tatoeages. Dat verzekert het hof tegenover het Duitse persbureau Dana nadat daar online speculaties over waren ontstaan.

Op beelden is te zien dat de 14-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel een klein hartje op haar enkel heeft. "Prinses Estelle heeft geen tatoeages", luidt echter de reactie van het hof. Mogelijk heeft de prinses het er zelf opgetekend met viltstift.

Estelle zou overigens niet de eerste royal met een tatoeage zijn. Zo heeft koning Frederik van Denemarken een afbeelding van een haai op zijn been en heeft prinses Sofia, de tante van Estelle, een zon op haar rug.