EINDHOVEN (ANP) - Trainer Peter Bosz van PSV is na het WK niet benaderd door de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. "Er is geen contact geweest", zei hij op een persconferentie voor het uitduel met Excelsior.

De KNVB was op zoek naar een opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko op het WK opstapte. Bosz was geïnteresseerd in de functie van bondscoach van Oranje, maar besloot zijn contract bij PSV eerder dit jaar te verlengen toen interesse uitbleef.

Directeur topsport Nigel de Jong van de KNVB wilde voor het WK niet over een mogelijke opvolger van Koeman praten, omdat hij niet wist of de oud-verdediger zou aanblijven.

De KNVB maakte woensdag bekend dat de Spanjaard Xavi als bondscoach van Oranje aan de slag gaat. "Ik ken hem als voetballer, maar niet als trainer", zei Bosz. "We moeten afwachten hoe hij het gaat doen. We hebben lang geen buitenlandse bondscoach gehad dus dat is bijzonder. Ik vond het ook mooi dat het niet was uitgelekt. Dat is knap."