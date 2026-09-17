Hoger beroep Marius Borg Høiby start in februari 2027

Het hoger beroep van Marius Borg Høiby, de zoon van koningin Mette-Marit, dient vanaf 9 februari 2027. Volgens het Noorse persbureau NTB heeft het gerechtshof voorlopig zestien dagen uitgetrokken voor de behandeling. Naar verwachting is de laatste zittingsdag op 5 maart.

Een week geleden werd bekendgemaakt dat het hof het hoger beroep zou behandelen dat Høiby had aangetekend. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot vier jaar cel. Hij kreeg zijn straf voor onder meer twee van de vier verkrachtingen waarvan hij werd beschuldigd.

De zaak duurde in eerste aanleg zeven weken, een stuk langer dan de aangekondigde periode voor het hoger beroep. Dat komt omdat de aanklachten over geweld en de schending van het contactverbod met betrekking tot Høiby's ex-vriendin, de zogenoemde Frogner-vrouw, en andere kleinere vergrijpen niet behandeld zullen worden. De twee vermeende verkrachtingen waarvan Høiby werd vrijgesproken, zullen ook niet worden behandeld, omdat de vrouwen niet in hoger beroep zijn gegaan.

De zoon van de Noorse koningin, die ze kreeg uit een eerdere relatie, zit sinds februari vast. Sinds juni mag hij zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht uitzitten. Høiby verscheen recent in het openbaar bij de uitvaart van zijn stiefopa koning Harald. Hij had van de rechter toestemming gekregen om bij het afscheid te zijn en zat samen met zijn familie op de eerste rijen in de kerk.