Willem-Alexander slaat munt bij heropening Kasteel Huis Bergh

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag het gerestaureerde Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg heropend. De koning deed dat door met een historische slingerpers een munt te slaan.

Voorafgaand aan het slaan kreeg Willem-Alexander uitleg over de speciaal gemaakte stempel voor de munt. Hij zette zijn leesbril op om die van dichtbij te bekijken, wat voor gelach zorgde onder de aanwezigen. Daarna draaide hij zelf aan de slinger van de pers. De koning bekeek de geslagen munt aandachtig en reageerde enthousiast op het resultaat.

Voorafgaand aan de opening hadden zich in de omgeving van het kasteel belangstellenden verzameld om een glimp van Willem-Alexander op te vangen. Bij verschillende woningen in de buurt hingen rood-wit-blauwe ballonnen. Bij aankomst van de koning luidden de kerkklokken en klonk applaus. Een oudere vrouw langs de route bood Willem-Alexander een paraplu aan. De koning reageerde enthousiast en bedankte haar.

Historische band

Na de openingshandeling kreeg Willem-Alexander een rondleiding door het kasteel. In de gerestaureerde middeleeuwse kelder, die voortaan als publieksingang dient, kreeg hij uitleg over de restauratie en verduurzaming. De koning vroeg onder meer naar de glas-in-loodramen en kreeg uitleg over de vloerverwarming en warmtepompen.

Ook bezocht Willem-Alexander de Troonzaal en Ducciozaal en de vernieuwde zalen over de geschiedenis van Huis Bergh. Daar kwam ook de historische band van het kasteel met de Oranjes aan bod. Maria van Nassau, de zus van Willem van Oranje, woonde op Huis Bergh en trouwde met graaf Willem IV van den Bergh. Willem van Oranje, de stamvader van het Huis Oranje-Nassau, bezocht het kasteel zelf in 1561.

Muntenpers

Willem-Alexander bekeek tijdens de rondleiding ook historische documenten uit die tijd. Bij een van de stukken vroeg hij of het om een kopie ging en kreeg hij te horen dat het een origineel was. Het slaan van munten kent een lange geschiedenis op Huis Bergh. De graven van Bergh mochten eeuwenlang munten slaan en het kasteel beschikt nog over een authentieke muntenpers. Bezoekers kunnen daar voortaan op donderdag en zondag zelf munten mee slaan.

Kasteel Huis Bergh was sinds eind 2023 gesloten vanwege een grootschalige restauratie. Onder meer de verzakte fundering werd aangepakt en het kasteel werd verduurzaamd en beter toegankelijk gemaakt. Vanaf zaterdag is het kasteel weer open voor publiek.