Honderden mensen bij paleis na overlijden koning Harald

Bij het paleis in Oslo verzamelen zich kort nadat bekend werd dat koning Harald is overleden veel mensen. Op beelden van Noorse media is te zien dat ze met honderden samen rouwen, bloemen neerleggen en kaarsen aansteken.

Op het Slottsplassen, het plein voor het paleis, komen al sinds donderdag, toen duidelijk werd dat het slecht ging met de koning, veel mensen samen. Sindsdien groeit er langzaamaan een bloemenzee.

Koning Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd om 06.35 uur in het ziekenhuis in Oslo. Het nieuws werd zo'n twee uur later openbaar gemaakt.