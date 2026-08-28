Nieuwe koning Haakon maakt vrijdag koningsnaam en motto bekend

Door het overlijden van koning Harald is zijn zoon Haakon vrijdag automatisch de nieuwe koning van Noorwegen geworden. In een buitengewone ministerraad om 11.30 uur maakt Haakon zijn koningsnaam bekend. Het is niet vanzelfsprekend dat hij de naam Haakon VIII kiest; hij kan ook andere namen aannemen. Tot die tijd is zijn officiële aanspreektitel Zijne Majesteit de Koning.

Haakons dochter Ingrid-Alexandra is nu kroonprinses. Ook zij krijgt mogelijk een nieuwe naam. In de bijzondere staatsvergadering maakt Haakon ook de titels bekend die zijn moeder Sonja en echtgenote Mette-Marit krijgen nu hij koning is.

Tijdens de bijeenkomst maakt Haakon ook zijn motto bekend. Dit is een spreuk die leidend zal zijn in zijn koningschap. Koning Harald koos in 1991 dezelfde titel als zijn vader, koning Olav. Dat was Alt for Norge, wat Alles voor Noorwegen betekent.

Vlag

Na afloop van de buitengewone ministerraad wordt de koninklijke standaard op het paleisdak weer in top van het paleis gehesen. Tegelijkertijd hangt de vlag op het paleisbalkon halfstok als teken dat de vorige koning is overleden.

De nieuwe koning Haakon zal ook het Noorse volk toespreken. Het paleis zal bekendmaken wanneer dat gebeurt. De toespraak wordt door alle Noorse media live uitgezonden.

Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar de Storting (het parlement) gaan om daar de eed af te leggen.