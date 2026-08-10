Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen is maandag begonnen met haar tijdelijke studie aan de Universiteit van Oslo. De dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit liet aan wachtende journalisten weten dat ze er zin in heeft, melden Noorse media.

De toekomstige troonopvolger werd opgewacht door een welkomstcomité, dat onder meer bestond uit de rector, een decaan en de voorzitter van de studentenraad. Daarna kreeg Ingrid Alexandra een rondleiding over de campus en waren er voor de aanwezige fotografen enkele fotomomenten. Een gesprek met de journalisten zat er echter niet in.

De 22-jarige Ingrid Alexandra gaat in Oslo aan de slag als uitwisselingsstudent. Ze studeert eigenlijk sociale wetenschappen aan de Universiteit van Sydney, maar keerde eerder dit jaar terug vanuit Australië om meer tijd met haar zieke moeder door te brengen. Mette-Marit onderging in juni een longtransplantatie.

De Universiteit van Oslo zegt tegen de krant VG dat Ingrid Alexandra zal worden behandeld als iedere andere student. Ze blijft naar verwachting een halfjaar.