Ingrid Alexandra op bezoek bij Noors zomerkamp

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft donderdag een bezoek gebracht aan een zomerkamp voor kinderen op het eiland Hudøy, in het zuiden van Noorwegen. Het bezoek werd door veel media met interesse gevolgd, met name vanwege de gezondheidssituatie van Ingrid Alexandras moeder, kroonprinses Mette-Marit. Die ligt sinds vorige week in het ziekenhuis na een longtransplantatie.

De prinses beantwoordde geen vragen van journalisten, maar sprak des te meer met de 420 aanwezige kinderen, melden Noorse media. Tijdens het twee uur durende bezoek trok de 22-jarige Ingrid Alexandra langs verschillende activiteiten waar de jeugd haar van dichtbij kon meemaken.

In de stralende zon ging de prinses onder meer mee om krabben te vangen. "Heb je er vandaag alleen al zes gevangen?", vroeg ze aan een van de kinderen, die trots de vangst van de dag liet zien. Ook bezocht Ingrid Alexandra de verblijven waar de kinderen slapen.

De laatste keer dat het vakantiekamp een koninklijk bezoek ontving, was in 2003, toen koningin Sonja de kinderen bezocht en een veerboot doopte. Dezelfde veerboot vervoerde donderdag ook de prinses.

Ingrid Alexandra kwam onlangs terug naar haar geboorteland in verband met de gezondheid van haar moeder. Ze studeert momenteel in Sydney in Australië. Door een uitwisselingsprogramma met de Universiteit van Oslo kan ze voorlopig in Noorwegen blijven.