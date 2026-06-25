Gedragen shirts Oranje-spelers voor 50.618 euro geveild

KANSAS CITY (ANP) - De veiling van gedragen shirts van de spelers van het Nederlands elftal tijdens het tweede WK-duel met Zweden heeft 50.618 euro opgeleverd. Het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Fonds.

Daarmee komt het totaalbedrag van de eerste twee WK-veilingen op 109.687 euro. Bij de vorige veiling, tijdens het duel met Japan, werd al 59.069 euro opgehaald.

Het shirt dat Cody Gakpo droeg tegen Zweden werd voor 4504 euro geveild. De linksbuiten was met twee doelpunten een van de uitblinkers van de wedstrijd. Hetzelfde gold voor Brian Brobbey, die eveneens twee keer scoorde. Zijn shirt bracht 4501 euro op. Ook het shirt van Crysencio Summerville (3001 euro) deed het uitstekend op de veiling.

De gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts werden geveild via veilingplatform MatchWornShirt (MWS). De gedragen shirts van het laatste groepsduel met Tunesië worden ook geveild.