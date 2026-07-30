Isabella ziet af van salaris tijdens dienstplicht

De Deense prinses Isabella ziet af van salaris en toelage wanneer ze volgende maand aan haar militaire dienstplicht begint. Dat bevestigt het hof tegenover het Deense persbureau Ritzau.

Militairen in dienstplicht krijgen over het algemeen een maandsalaris van zo'n 9034 kroon (ruim 1200 euro), plus 277 kroon (bijna 40 euro) per dag aan maaltijdvergoedingen. De 19-jarige prinses begint maandag aan haar dienstperiode, die elf maanden zal duren.

De oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary heeft in tegenstelling tot haar oudere broer kroonprins Christian geen recht op een uitkering. Hij zag, net als Isabella, eerder ook af van salaris toen hij in dienst ging. Ook accepteerde de 20-jarige Christian de uitkering nog niet.

Prinses Amalia nam in juni 2021, een paar maanden voor haar achttiende verjaardag, een soortgelijke beslissing. Inmiddels krijgt ze wel een onkostenvergoeding.