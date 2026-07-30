Ajax ruim langs Vojvodina naar derde voorronde Conference League

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische FK Vojvodina. Donderdag werd het in de Johan Cruijff Arena 4-1, nadat de Amsterdammers een week eerder in Servië ook al met 4-1 hadden gewonnen. Vojvodina kwam op voorsprong via Đorđe Crnomarković. Voor Ajax maakte Davy Klaassen de gelijkmaker en scoorde Oscar Gloukh drie keer.

In de derde voorronde is het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus de tegenstander. De eerste wedstrijd is in Amsterdam. Als Ajax dat tweeluik wint, wacht er nog een play-offronde voordat het hoofdtoernooi van de Conference League bereikt kan worden.