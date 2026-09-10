Jan Smit en K3 zijn toegevoegd aan de cast van De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. Dat heeft de productie een kleine maand voor de première bekendgemaakt. Een opvallende nieuwe naam is die van de zoon van prins Constantijn en Laurentien, Claus-Casimir van Oranje. Hij heeft een rol als Assistent Windjes.

Smit vertolkt de rol van Karlos Kapitein. Hanne, Marthe en Julia van K3 zijn als zichzelf te zien en zijn ook verantwoordelijk voor de titelsong van de achtste film in de reeks. Een andere nieuwe naam is die van Walter De Donder, bekend als Kabouter Plop en de burgemeester in Samson en Gert.

De nieuwe acteurs voegen zich bij de eerder aangekondigde cast, met onder anderen Martien Meiland, Tineke Schouten, Monique Westenberg en Robert ten Brink als Sinterklaas. De film draait om een Sinterklaas die bij aankomst in Nederland te maken krijgt met extreme weersomstandigheden en is vanaf 1 oktober te zien in de bioscoop.