De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben woensdag bezoek gehad van de Vietnamese president To Lam en zijn echtgenote Ngo Phuong Ly. De ontmoeting vond plaats op het keizerlijk paleis in Tokio.

Het viertal had een twintig minuten durend gesprek met elkaar, wat de keizer volgens het Japanse persagentschap Jiji "uiterst betekenisvol" noemde voor het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen. Het Vietnamese bezoek nam van de gelegenheid gebruik om het keizerspaar uit te nodigen voor een staatsbezoek.

Na afloop van de ontmoeting stond een lunch op het programma. Daar schoven ook Naruhito's broer kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko bij aan.