Japans keizerspaar vermaakt zich in Ghibli Park

Keizer Naruhito en keizerin Masako hebben recent een bezoek gebracht aan Ghibli Park, een themapark dat volledig gewijd is aan animatiestudio Ghibli. Het keizerlijk hof gaf de beelden maandag vrij.

Naruhito en Masako poseerden in het park met enkele personages uit bekende animatiefilms. Zo namen ze plaats naast een beeld van No-Face, een geest uit de film Spirited Away. Op een andere foto kijkt het paar breedlachend naar buiten door de ramen van een levensgrote replica van Catbus uit de film My Neighbor Totoro.

Volgens het Japanse persbureau liet de keizer de foto's maken met zijn eigen mobiele telefoon door een meegereisde kamerheer.