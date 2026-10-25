Jarige prinses Elisabeth (25) spreekt dank uit voor felicitaties

De Belgische prinses Elisabeth heeft in een video op het Instagramaccount van het Belgische koningshuis mensen bedankt voor hun felicitaties. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde is zondag 25 jaar geworden.

"Jullie brieven en berichten op sociale media hebben mij enorm geraakt. Ik heb nog niet alles kunnen lezen, maar het heeft me zeker een zeer warm gevoel gegeven", aldus de prinses.

Het Belgische hof deelde eerder zondag een nieuw zwart-witportret van Elisabeth. De foto is ook gebruikt voor een speciale postzegel ter gelegenheid van haar verjaardag. Daarnaast heeft de Koninklijke Munt van België een gouden herdenkingsmunt ontworpen met daarop voor het eerst het portret van de prinses. Op de andere kant van de munt staat haar vader Filip.