Jordaans koningspaar bezoekt Tsjechië

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Tsjechië. Het koningspaar werd door president Petr Pavel en zijn partner Eva Pavlová verwelkomd in de Praagse Burcht.

Na de gezamenlijke ontvangst vertrokken koningin Rania en de Tsjechische first lady voor een rondleiding door het historische kasteel, dat dienstdoet als de presidentiële residentie. Ook bezochten ze de Sint-Vituskathedraal en de tuinen van het kasteel.

Abdullah sprak met Pavel over samenwerkingen tussen beide landen en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Na afloop zei de koning volgens het Jordaanse persbureau Petra dat het "dringend noodzakelijk is om de inspanningen op te voeren om de stabiliteit in de regio te herstellen".

Het Jordaanse koningspaar was donderdag nog in Parijs voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron.