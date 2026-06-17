Keizer Naruhito en keizerin Masako begonnen aan staatsbezoek

De Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote Masako zijn woensdagochtend in Amsterdam officieel begonnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben het echtpaar bij het Paleis op de Dam welkom geheten.

Na de officiële welkomstceremonie vindt binnen in het paleis een receptie plaats. Aansluitend leggen Naruhito en Masako een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Later op de dag bezoeken de keizer en Willem-Alexander Deltares in Delft. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Paleis op de Dam.

Het Japanse keizerspaar is al even in Nederland. Zondag keken ze met koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan. Maandag vond een fotomoment plaats met Naruhito bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Aanvankelijk zou ook zijn vrouw aanwezig zijn, maar zij meldde zich af.