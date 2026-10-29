Keizerlijke familie Japan ontvangt honderden gasten bij tuinfeest

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan hebben donderdag hun jaarlijkse herfsttuinfeest in de paleistuin georganiseerd. Zij ontvingen zo'n 1700 gasten in de Akasaka-tuinen in Tokio, meldt het Japanse persbureau Jiji Press.

Ook andere leden van de keizerlijke familie, onder wie kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko, waren bij het tuinfeest aanwezig. Op de gastenlijst stonden mensen uit diverse lagen van de bevolking, zoals acteur Kotaro Yoshida, auteur Miyuki Miyabe en astronaut Takuya Onishi. De Japanse kabinetssecretaris Minoru Kihara was volgens Jiji Press afwezig, omdat Noord-Korea eerder op de dag ongeveer tien ballistische korteafstandsraketten had afgevuurd in de richting van Japan.

De Japanse keizerlijke familie houdt ieder jaar twee keer een tuinfeest voor een groot aantal genodigden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.