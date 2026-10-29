7 praktische tips voor een veiligere badkamer voor ouderen

In de badkamer gebeuren regelmatig ongelukken. Ouderen glijden bijvoorbeeld uit op een natte vloer als ze in of uit de douche stappen. Over het algemeen is er weinig houvast en op het sanitair of de tegels kan een senior een harde klap maken.

Gelukkig hoeft een badkamer niet compleet verbouwd te worden om te zorgen voor extra veiligheid. Aan de hand van een aantal aanpassingen kan een oudere zich veiliger en prettiger voelen tijdens het douchen, afdrogen of opstaan van het toilet.

Zelf kopen of Wmo: wat heeft de voorkeur?

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het mogelijk om aanpassingen aan een woning (deels) vergoed te krijgen. Maar het is vaak makkelijker om eenvoudige hulpmiddelen zelf te bestellen bij webwinkels zoals MijnZorgWinkel . Dat gaat een stuk sneller en dat is wel zo prettig als het om veiligheid gaat.

Antislip op de vloer en in de douche

Een gladde vloer in de douche is te verhelpen met een antislipmat of stickers. Vooral bij het in- en uitstappen biedt dat veel meer zekerheid. Let er wel op dat de mat of de stickers goed aansluiten op de ondergrond en niet verschuiven. Voorkom dat er opstaande randen zijn waarachter iemand kan blijven haken. Daarnaast is het verstandig om regelmatig te controleren of er nog voldoende grip geboden wordt.

Plaats wandbeugels bij de douche en het toilet

Wandbeugels voor extra houvast zijn uitstekende hulpmiddelen voor badkamer en toilet . Vooral bij het instappen, opstaan of draaien biedt dat veel extra zekerheid. Er zijn beugels die met zuignappen bevestigd kunnen worden, maar die zijn niet altijd geschikt om het volledige gewicht op te vangen. Voor stevige ondersteuning is een vaste beugel die met schroeven gemonteerd wordt vaak de beste keuze.

Douche zittend met een douchestoel of douchekruk

Lang staan tijdens het douchen kan vermoeiend zijn. Dankzij een douchekruk of douchestoel is het mogelijk om zittend te wassen of tussendoor even uit te rusten. Kies voor een model dat stabiel staat en in de beschikbare ruimte past. Uiteraard is het ook prettig als het hulpmiddel lekker zit. Voor extra steun is een stoel met arm- en rugleuningen het prettigst.

Maak opstaan van het toilet makkelijker

Opstaan van het toilet vraagt om behoorlijk veel spierkracht. Een toiletbeugel is een mooie oplossing om dat wat makkelijker te maken. Het kan ook helpen om het toilet te verhogen, zodat de zithouding minder laag is. Welke oplossing het beste is hangt af van de bewegingsmogelijkheden, de beschikbare ruimte en het type toilet.

Zorg voor goede verlichting en een nachtlampje

Door goede verlichting zijn natte plekken en losse voorwerpen beter zichtbaar. Goede basisverlichting helpt dus al bij de veiligheid. Het kan nuttig zijn om ook de route naar de badkamer te verlichten. Automatische verlichting heeft vaak de voorkeur. Dan hoeft er in het donker namelijk niet gezocht te worden naar een schakelaar.

Leg verzorgingsspullen binnen handbereik

Een slimme inrichting voorkomt dat een oudere onnodig heen en weer moet lopen, hoeft te bukken of naar spullen moet zoeken. Leg alle belangrijke verzorgingsproducten binnen handbereik. Een wandplankje in de douche kan een mooie oplossing zijn. Let er ook vooral op dat er niet overal producten liggen en gooi lege flessen meteen weg.

Gebruik een badplank of instaphulp bij een bad

Als er alleen een bad en geen douche aanwezig is, kan het lastiger zijn om in en uit te stappen. Het kan dan helpen om te kiezen voor instaphulp, zoals een trapje met handvatten. Een badplank is een mooie oplossing die voorkomt dat een oudere lang moet staan. Bovendien kan het een mooi hulpmiddel zijn om veilig uit te stappen.

Begin op de belangrijkste plek

Een badkamer in één keer helemaal aanpassen is niet altijd mogelijk. Begin daarom op de plekken waar iemand het vaakst, staat of opstaat. Een hoge badrand of een douche met een diepe kuip kunnen gevaarlijk zijn. Bespreek samen welke handelingen moeilijk zijn en bedenk welke aanpassingen daarbij kunnen helpen. Klein beginnen en rekening houden met de wensen van de oudere leiden uiteindelijk tot prettig en veilig gebruik.