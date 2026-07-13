Het kunstwerk Kijk Uit Attention in het Kröller-Müller Museum is maandag heropend. Bezoekers kunnen voor het eerst in jaren weer de trap van 87 meter lang in de beeldentuin van het museum beklimmen, meldt het museum. Het werk van kunstenaar Krijn Giezen zou aanvankelijk worden geopend door koning Willem-Alexander op 26 juni, maar het evenement werd geschrapt omdat het KNMI code rood had afgegeven vanwege hoge temperaturen.

Er staat geen bezoek van de koning gepland om het geannuleerde evenement in te halen, laat een woordvoerder van het museum weten.

Het volledige kunstwerk is een wandeling die begint bij het beeld Gewei van John Rädecker en uitkomt bij de trap. Bovenop kijken bezoekers uit over Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Maximaal twintig mensen kunnen tegelijk de driehonderd treden van het kunstwerk beklimmen.