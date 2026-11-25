Drinkwaterbedrijf Brabant Water in Eindhoven heeft bezoek gekregen van koning Willem-Alexander. De vorst werd er woensdag rondgeleid door directeur Rob van Dongen, die hem vertelde over uitdagingen omtrent de levering van voldoende schoon drinkwater. Daarnaast werd gesproken over oplossingen waarmee het bedrijf ook in de toekomst drinkwater wil kunnen blijven produceren.

De rondleiding begon bij een ruimte die Van Dongen omschreef als "het mooiste plekje van de productielocatie". De koning had er uitzicht over een stuk van het terrein en de watertoren, die als enige in Noord-Brabant nog in werking is. Toen Willem-Alexander, geboren in 1967, hoorde dat de watertoren uit 1970 komt, grapte hij dat het bouwwerk drie jaar te laat is opgeleverd.

Daarna kreeg de koning uitleg over Brabant Water, dat jaarlijks 200 miljard liter drinkwater aan Brabantse inwoners en bedrijven levert. De vernieuwde productiefaciliteit in Eindhoven levert 10 procent daarvan, vertelde Van Dongen, nadat de koning hem vroeg waar het water vandaan komt. Ook wilde hij weten hoeveel lekverlies het bedrijf lijdt. "Slechts 4 procent", was het antwoord.

Nattigheid

Vervolgens bezocht Willem-Alexander de zuiveringsinstallatie, waar medewerkers hem bijpraatten over het productieproces. De rondleiding was deels buiten, waar het slechts een paar graden boven nul was. De koning koos er dan ook voor het advies van Van Dongen op te volgen en trok zijn jas aan.

Hij kreeg uitleg bij een winput, waar water uit de grond wordt gehaald, en bezocht een praktijkopleidingscentrum waar waterleidingsmonteurs worden opgeleid. Een leiding die onverwacht water over een fotograaf heen begon te spuiten, zorgde voor de nodige hilariteit bij de koning. "Het is schoon hè!" riep hij lachend. Verder wenste hij de leerlingen veel succes.

Zeewater

De rondleiding werd afgesloten met een gesprek met diverse partijen over oplossingen voor het toekomstige drinkwatertekort. Daarbij kwam onder meer het gebruik van zeewater aan bod. De koning stelde veel vragen, onder meer over de wetgeving rond de zuivering van zeewater en over het delen van kennis met andere drinkwaterbedrijven in Nederland. Willem-Alexander heeft zich jarenlang intensief beziggehouden met waterbeheer en zei dat hij het gesprek "heel boeiend" vond.

Tot slot poseerde de koning met een aantal medewerkers en Fien, de robothond van het bedrijf, voor een groepsfoto. De vierpotige machine, waarmee hij eerder woensdag kennismaakte, sloot het werkbezoek in stijl af met een diepe buiging voor de vorst.