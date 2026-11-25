ZEIST (ANP) - Bondscoach Arjan Veurink vindt Vivianne Miedema nog niet fit genoeg voor een oproep voor het Nederlands elftal. De topscorer aller tijden van de voetbalsters maakte anderhalve week geleden haar eerste minuten van het seizoen bij Manchester City na maandenlang blessureleed, maar is niet geselecteerd voor de WK-kwalificatieduels met Slovenië van volgende week.

"Ze komt ook vanuit een lang revalidatietraject en ze is nog niet helemaal waar ze moet zijn", zei Veurink tijdens een persconferentie op het trainingscomplex in Zeist. "Ze kan nog niet meerdere dagen op rij vol trainen en dan zouden we veel moeten aanpassen. En ook voor wedstrijden is ze nog niet volledig belastbaar. Dat is wel een belangrijke bij ons. Het team ontwikkelt zich en dat betekent dat ook Vivianne Miedema keihard moet werken om terug te keren in het Nederlands elftal."

De 30-jarige Miedema, die in juni werd geopereerd en vlak voor het seizoen opnieuw geblesseerd raakte, kon zich volgens Veurink vinden in de beslissing. "We hebben over de hele periode goed contact gehad, dus het was geen verrassing. Ze vindt zelf ook dat ze er nog niet is qua belastbaarheid. En voor haar geldt dat ze net zo fit moet zijn als andere speelsters."

'Volledig belastbaar'

Keepster Daphne van Domselaar is wel weer opgeroepen, hoewel ze dit weekend pas voor het eerst dit seizoen onder de lat stond bij Arsenal na lang blessureleed. "Zij heeft wel veel getraind, dus zij is volledig belastbaar", zei Veurink.

Van Domselaar keepte in april voor het laatst bij het Nederlands elftal. In de tussentijd was Lize Kop haar vervanger. Veurink wilde nog niet zeggen wie gaat keepen tegen Slovenië volgende week dinsdag en zaterdag. De winnaar plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Brazilië.