Koning Willem-Alexander is op 29 oktober bij de opening van het UNESCO Global Forum Against Racism and Discrimination (GFARD) in het World Forum in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag gemeld.

Het is de vijfde editie van de top. Premier Rob Jetten houdt de openingstoespraak. De koning is bij de opening aanwezig en spreekt met deelnemers uit verschillende werelddelen over uitdagingen met betrekking tot de aanpak van racisme en discriminatie wereldwijd.

De top vindt plaats op 29 en 30 oktober in Den Haag. De vorige edities waren in Barcelona, São Paulo, Mexico-Stad en Parijs.