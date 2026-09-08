Prins George is dinsdag begonnen aan zijn eerste schooldag op het prestigieuze Eton College. De 13-jarige zoon van prins William en prinses Catherine treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, die eveneens op de kostschool zat.

George gaat intern op Eton wonen. De privéschool in Berkshire kost ongeveer 65.000 pond (ongeveer 76.000 euro) per jaar. De school ligt niet ver van de woning van het gezin in Windsor.

Er werd langere tijd gespeculeerd over naar welke school George zou gaan na zijn vertrek van de particuliere basisschool Lambrook in Berkshire. Uiteindelijk kozen zijn ouders voor Eton. Ook zijn vader William, oom prins Harry en oudoom Earl Spencer gingen naar de school.

Eton heeft in het verleden twintig Britse premiers opgeleid. Ook acteurs als Eddie Redmayne, Dominic West, Damian Lewis en Tom Hiddleston zaten er op school.

William begon in 1995 op Eton. Toen hij in 2000 terugblikte op zijn schooltijd, zei hij het prettig te hebben gevonden dat hij er "gewoon als een andere leerling" kon rondlopen. George is het oudste kind van William en Catherine en staat na zijn vader als tweede in de Britse lijn van troonopvolging.