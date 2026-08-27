Koning Charles leeft mee met slachtoffers ramp in Nepal

De Britse koning Charles heeft zijn medeleven uitgesproken voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning liet mede namens zijn vrouw koningin Camilla weten diep geraakt te zijn.

"Velen in het Verenigd Koninkrijk hebben sterke en persoonlijke banden met dit gebied in de wereld. We tonen ons meest oprechte medeleven aan degenen die een dierbare zijn verloren en de vele families die bezorgd wachten op nieuws over vrienden en relaties", schreef koning Charles in zijn boodschap.

Door de ramp zijn honderden mensen om het leven gekomen. Ook worden nog veel mensen vermist. De BBC meldde donderdag dat er zeker 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk worden vermist.