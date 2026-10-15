De Britse koning Charles heeft donderdag de nieuwe zittingsperiode geopend van de Senedd, het parlement van Wales. De koning werd samen met koningin Camilla verwelkomd door eerste minister van Wales, Rhun ap Iorwerth.

Charles gaf in de vergaderzaal van de Senedd een toespraak waarin hij sprak over zijn "speciale band" met Wales. Hij repte onder meer van een "typisch Welsh concept van verbondenheid: de diepe band tussen plek, mensen, cultuur en het gevoel erbij te horen", zei hij volgens de BBC. Charles drong er bij de parlementsleden op aan om die zaken "altijd in gedachten te houden".

Het Britse koningspaar kreeg tijdens het bezoek ook te maken met een protest. Een groep mensen had zich buiten het parlement verzameld en had teksten als "schaf de monarchie af" en "niet mijn koning" bij zich. De BBC schrijft dat het om ongeveer dertig mensen ging die gedurende het bezoek van Charles luidkeels van zich lieten horen.