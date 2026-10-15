ZÜRICH (ANP) - De FIFA is van plan het tuchtreglement aan te passen om een herhaling te voorkomen van de controverse na het intrekken van de rode kaart voor Folarin Balogun tijdens het WK voetbal. Daartoe zou op donderdag tijdens de FIFA-raad in Zürich een voorstel worden gepresenteerd. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van berichtgeving van The Athletic.

De Amerikaanse aanvaller Balogun kreeg in de zestiende finales van het WK voetbal tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf, waardoor hij kon meedoen tegen België. Infantino ontkende de invloed van Trump. De kritiek over de zaak bleef ook doorgaan na de uitschakeling van de VS door België in de achtste finales van het WK.

Met het voorstel van de FIFA moet worden gewaarborgd dat automatische schorsingen van één wedstrijd niet langer ongedaan kunnen worden gemaakt.