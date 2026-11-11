Koning Charles hoopt dat de klimaattop COP31 die momenteel plaatsvindt in het Turkse Antalya kan leiden tot actie. Dat schrijft de Britse koning in een boodschap aan delegaties die bij de klimaattop aanwezig zijn.

De koning rept in zijn boodschap van de collectieve actie die de planeet en toekomstige generaties dringend nodig hebben. "Ik roep u daarom op om dit moment niet alleen met ambitie tegemoet te treden, maar ook om die ambitie om te zetten in daden", schrijft Charles onder meer.

Charles wijst erop dat over de hele wereld gemeenschappen al lijden onder zaken als extreme hitte, overstromingen, droogte en stormen. "Recente gebeurtenissen hebben ons eraan herinnerd dat klimaatverandering geen dreiging uit een verre toekomst is." "De noodzaak om in actie te komen is nog nooit zo duidelijk - en zo urgent - geweest."