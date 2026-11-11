LONDEN (ANP/AFP) - Harry Kane hecht veel waarde aan het feit dat hij vanaf donderdag recordinternational van Engeland is. Dat zei de 33-jarige spits woensdag op een persconferentie, een dag voorafgaand aan de ontmoeting met Kroatië in de Nations League.

"Dit is een van de grootste mijlpalen in mijn carrière", aldus Kane. "Ik denk dat het aantoont dat ik constant presteer op het allerhoogste niveau. Het is een bewijs van alle toewijding, de inspanningen die ervoor zorgen dat ik fit en gezond blijf."

Kane begint tegen de Kroaten aan zijn 126e interland. Hij passeert doelman Peter Shilton, die tot 125 interlands kwam.

Kane is met 91 doelpunten ook topscorer aller tijden van het Engelse elftal. "Honderd doelpunten voor Engeland is een mijlpaal die ik zo snel mogelijk wil bereiken", zegt hij. "Ik voel me erg goed en hoop dat er nog vele jaren volgen waarin ik kan laten zien wat ik nog meer kan bereiken."