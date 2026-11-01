Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun bewondering geuit voor de prestaties van de Nederlandse parabaanwielrenners tijdens het WK in Apeldoorn. Volgens het koningspaar hebben de atleten een "fantastische thuiswedstrijd gespeeld" met vier gouden medailles, schrijven ze op Instagram.

De medailles werden gewonnen door Tristan Bangma en Patrick Bos op de tandem, door Aniek van den Aarssen op de kilometer C3 en door Hidde Buur op de sprint en de kilometer tijdrit C2. "We feliciteren hen van harte en zijn trots op deze indrukwekkende prestaties in eigen land!", aldus de koning en koningin.