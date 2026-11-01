TURIJN (ANP) - Juventus reist met een lekker gevoel richting Alkmaar voor de uitwedstrijd van donderdag tegen AZ in de Europa League. De club uit Turijn won de thuiswedstrijd tegen Napoli met 2-0.

Juventus is Napoli op de ranglijst gepasseerd en staat nu op de zevende positie van de Serie A. Napoli is naar de achtste plaats gezakt.

Kerim Alajbegović tekende in de zeventigste minuut met een fraai afstandsschot voor de openingstreffer. Napoli speelde vanaf de 75e minuut met een man minder. Luca Marianucci werd met een tweede gele kaart uit het veld gestuurd. Jérémie Boga maakte in de slotfase het tweede doelpunt voor de thuisploeg.

Oud-middenvelder Teun Koopmeiners van AZ stond aan de aftrap voor Juventus. Noa Lang had weer een basisplaats bij Napoli.